Два автомобиля столкнулись под Екатеринбургом 2 января

Под Екатеринбургом произошло смертельное ДТП.

Источник: ГАИ Свердловской области

Как сообщают в Госавтоинспекции Свердловской области, на 22-м километре Сибирского тракта в направлении города столкнулись автомобили Volkswagen и Kia.

— В результате происшествия водитель автомобиля Kia скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. На месте происшествия работают автоинспекторы и следственно-оперативная группа, которые выясняют все детали и причины случившегося. По факту происшествия проводится расследование, — сообщили в ГАИ.

Точная причина аварии выясняется. Это уже не первое смертельное ДТП, которое произошло 2 января. Ранее стало известно о ЧП на реке Исеть в Каменске-Уральском. 52-летний местный житель, управляя снегоходом ROTAX 600 ACE, наехал на деревянный подвесной мост вблизи села Рыбниковское. Он погиб на месте происшествия.

Водителям напомнили о том, что за рулем необходимо постоянно быть внимательными и соблюдать ПДД. Особенно осторожно следует быть в темное время суток и на загородных трассах.