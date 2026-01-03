Ричмонд
Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке в Сергиевом Посаде

Площадь пожара на рынке в Сергиевом Посаде достигла 3 тыс. кв. метров.

Источник: Аргументы и факты

Пожарные ликвидировали открытое горение в торговых павильонах, расположенных на улице 1-я Рыбная в Сергиевом Посаде. Об этом 3 января сообщили в пресс-службе МЧС Московской области.

Площадь пожара, по предварительным данным, достигла 3 тыс. квадратных метров. Локализовать пожар огнеборцы смогли к 05:24 по мск, ликвидировать открытое горение — к 07:00 по мск.

В ведомстве уточнили, что к тушению возгорания привлечено более 80 пожарных и 28 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожар полностью уничтожил здание школы в деревне Богослово Новгородской области. Школа загорелась 1 января около 7 часов утра. Площадь пожара составила 524 квадратных метра. Тушили возгорание два дня.