Чтобы праздники не закончились в больнице: полиция начала рейды по выявлению суррогатного алкоголя

Чтобы празднование Нового года не закончилось в больнице, полиция рекомендует приобретать алкогольную продукцию только в имеющих лицензию магазинах, воздерживаться от покупок «с рук», а также через мессенджеры и сомнительные интернет-ресурсы. Низкая цена и отсутствие акцизных марок должны насторожить.