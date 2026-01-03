Ричмонд
Чтобы праздники не закончились в больнице: полиция начала рейды по выявлению суррогатного алкоголя

В Челябинской области пройдут рейды по выявлению торговли суррогатным алкоголем.

Источник: Комсомольская правда

В период новогодних праздников челябинские полицейские усилили контроль за оборотом алкоголя, ведь употребление суррогата может привести к тяжелым последствиям.

Так, в ходе одного из рейдов было изъято 70 бутылок без акцизных марок и маркировки «Честный знак». На продавца составлен административный протокол.

Чтобы празднование Нового года не закончилось в больнице, полиция рекомендует приобретать алкогольную продукцию только в имеющих лицензию магазинах, воздерживаться от покупок «с рук», а также через мессенджеры и сомнительные интернет-ресурсы. Низкая цена и отсутствие акцизных марок должны насторожить.

— Отравление суррогатным алкоголем может сопровождаться резкой слабостью, тошнотой, рвотой, головокружением, нарушением зрения и сознания, — напоминает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области. — При появлении подобных симптомов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Если вам стало известно о незаконной торговле алкоголем, сообщите в полицию по телефонам 102 или 112.