Российский турист погиб в Таиланде во время прогулки в гористой местности

Спасательная операция началась 2 января после сообщения о потере сознания 40-летнего туриста. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть россиянина. По предварительной версии, причиной мог стать тепловой удар.
Туристам в Таиланде рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце без головного убора и пить больше воды. При первых признаках теплового удара (повышение температуры тела, бессвязная речь или обморок) нужно срочно вызывать скорую помощь.
Ранее житель Геленджикского района 35-летний Юрий Л. попал в тяжёлое ДТП в Бангкоке. Врачи диагностировали у мужчины множественные переломы. Сейчас он находится в реанимации. Семья платит около 1,5 миллиона рублей в сутки за лечение, но средств на полный курс не хватает. Медики пока не разрешают транспортировку из-за тяжёлого состояния пациента. Однако родные настроены на то, чтобы привезти его домой — Институт имени Пирогова в Москве готов принять пострадавшего.
