Российский турист погиб в Таиланде во время прогулки в гористой местности

Ранее житель Геленджикского района 35-летний Юрий Л. попал в тяжёлое ДТП в Бангкоке. Врачи диагностировали у мужчины множественные переломы. Сейчас он находится в реанимации. Семья платит около 1,5 миллиона рублей в сутки за лечение, но средств на полный курс не хватает. Медики пока не разрешают транспортировку из-за тяжёлого состояния пациента. Однако родные настроены на то, чтобы привезти его домой — Институт имени Пирогова в Москве готов принять пострадавшего.