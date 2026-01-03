Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На ночном пожаре в Перми на улице Веденеева погибли люди

Сообщение о возгорании поступило в 2:28 3 января.

Источник: Аргументы и факты

Люди погибли на ночном пожаре в Перми на улице Веденеева, сообщает МЧС Пермского края.

Первое сообщение о возгорании поступило на пульт оперативной службы 3 января в 2:28.

К месту выехали 9 пожарных автомобилей и 26 сотрудников МЧС.

«По прибытию к месту вызова первого подразделения установлено, что происходит горение внутри дома в квартире. К сожалению, на пожаре имеются погибшие», — рассказали в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По предварительным данным, площадь возгорания составила 10 квадратных метра.

Локализовать возгорание удалось к 2:59. Открытое горение ликвидировали в 3:25.

Сейчас сотрудники МЧС выясняют причины возгорания и просят жителей не пренебрегать мерами безопасности.