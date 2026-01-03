На ночном пожаре в Перми на улице Веденеева погибли люди

Люди погибли на ночном пожаре в Перми на улице Веденеева, сообщает МЧС Пермского края.
Первое сообщение о возгорании поступило на пульт оперативной службы 3 января в 2:28.
К месту выехали 9 пожарных автомобилей и 26 сотрудников МЧС.
«По прибытию к месту вызова первого подразделения установлено, что происходит горение внутри дома в квартире. К сожалению, на пожаре имеются погибшие», — рассказали в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
По предварительным данным, площадь возгорания составила 10 квадратных метра.
Локализовать возгорание удалось к 2:59. Открытое горение ликвидировали в 3:25.
Сейчас сотрудники МЧС выясняют причины возгорания и просят жителей не пренебрегать мерами безопасности.