Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали в Папуа — Новой Гвинее

Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировали на острове Новая Гвинея. Эпицентр находился в его центральной части. Информацию сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Источник: Life.ru

Согласно предоставленным данным, подземный толчок произошёл в 33 км к югу от города Менди с населением около 26,2 тыс. человек. Глубина очага составила 10 километров.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Ранее в Мексике после землетрясения магнитудой 6,5 было зарегистрировано 936 повторных сейсмических событий. Максимальная магнитуда повторного толчка составила 4,7. Специалисты продолжают наблюдение за сейсмической обстановкой. Напомним, в результате землетрясения в столице Мексики пострадали двенадцать человек. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,5 находился в штате Герреро. Подземный толчок был зафиксирован примерно в 15 километрах к юго-западу от города Сан-Маркос. Очаг стихии располагался на относительно небольшой глубине — около 10 километров под поверхностью земли.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.