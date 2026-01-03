Бои продолжаются, ВСУ перебрасывают войска к Сумам: карта СВО на 3 января

Украинское командование перебросило в Сумскую область подразделения теробороны, ранее понесшие потери в районе Гуляйполя. Укомплектованность этой бригады составляет менее 50 процентов. Кроме того, на краснолиманском направлении российские войска продвигаются в направлении Славянска. Также продолжаются бои за Константиновку. Ход боевых действий и карта спецоперации на 3 января — в материале URA.RU.