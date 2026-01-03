Бои продолжаются, ВСУ перебрасывают войска к Сумам: карта СВО на 3 января

ВСУ дважды за последние сутки пытались прорваться к Купянску.
На Купянском направлении продолжаются тяжелые бои. Украинские военные пытаются прорваться под Купянск. ВС РФ за последние сутки дважды остановили попытки ВСУ подобраться к городу.
Украинское командование перебросило в Сумскую область подразделения теробороны, ранее понесшие потери в районе Гуляйполя. Укомплектованность этой бригады составляет менее 50 процентов. Кроме того, на краснолиманском направлении российские войска продвигаются в направлении Славянска. Также продолжаются бои за Константиновку. Ход боевых действий и карта спецоперации на 3 января — в материале URA.RU.
Условные обозначения.
ВСУ пытаются контратаковать под Купянском.
ВСУ стягивают под Купянск резервы, иностранных намеников и спецназ ГУР.
На Купянском направлении продолжаются тяжелые бои. Несмотря на общее снижение интенсивности боевых действий после новогодних праздников, украинские вооруженные силы продолжают пытаться контратаковать в районе Купянска, вводя в бой иностранных наемников, подразделения спецназа ГУР и недавно прибывшее пополнение, сообщил военкор Евгений Лисицын.
За последние сутки соединения группировки войск «Запад» пресекли две попытки подразделений ВСУ прорвать оборону в направлении Купянска. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
«На купянском направлении в течение суток подразделением 6-й армии отражены две атаки формирования 92-й штурмовой бригады и 15-й бригады нацгвардии в районах Паламаревки и Благодатовки с целью прорыва в город Купянск», — сообщил Бигма. Его слова приводит ТАСС.
ВСУ перебросили к Сумам укомплектованные подразделения.
Украинское командование направило в Сумскую область подразделения территориальной обороны, ранее понесшие утраты в районе Гуляйполя. Численность личного состава этих формирований составляет менее половины штатной комплектации. Об этом рассказал источник в российских силовых структурах.
«Смирившись с утратой Гуляйполя, командование ВСУ перебросило из Запорожской области в Сумскую подразделения 106-й отдельной бригады теробороны для укрепления обороны. Укомплектованность переброшенных частей 106-й бригады составляет не более 40% из-за высоких потерь, понесенных в боях за Гуляйполе», — сообщил собеседник агентству ТАСС.
Краснолиманское направление.
Подразделения группировки войск «Юг» в составе 3-й армии продолжают продвижение к западу от Северска в направлении Славянска, сообщил военкор Юрий Котенок. Противник выбит с ряда укрепленных позиций на высотах к северу от Резниковки. Подразделения ВС РФ продвинулись юго-восточнее Закотного, за который продолжаются интенсивные бои в северо-восточной и восточной частях населенного пункта.
Боевые действия продолжаются за населенный пункт Ильичевка (Озерное) — в его северной и северо-западной частях, а также в южной части Дибровы. Российские подразделения также отметили продвижение в лесном массиве северо-западнее Дибровы в направлении населенного пункта Старый Караван.
Константиновское направление.
Продолжаются бои в районе Константиновки, на высотах к северу от Клебан-Быкского водохранилища, а также в зоне населенного пункта Степановка, расположенного юго-западнее Константиновки. Подразделения ВС РФ осуществили зачистку нескольких опорных пунктов противника между Иванопольем и Берестком и вышли к непосредственным подступам к Берестку.
ВСУ потеряли установку Paladin.
Российские военные на константиновском участке зоны СВО поразили украинскую самоходную артиллерийскую установку Paladin, наземный робототехнический комплекс (НРТК) и БМП. Об этом проинформовали в Минобороны.
«Так, накануне расчетами FPV-дронов были выявлены и незамедлительно уничтожены замаскированные в лесополосе 155-мм самоходное артиллерийское орудие М109 Paladin и боевая машина пехоты БМП-1 украинских националистов. НРТК был уничтожен на следующий день при попытке доставить боеприпасы», — говорится в сообщении военного ведомства.
ВС РФ сбили украинские гексакоптеры и квадрокоптеры.
Российские дроноводы уничтожили тяжелые гексакоптеры и разведывательные квадрокоптеры ВСУ.
Операторы подразделений беспилотных систем группировки войск «Восток» ликвидировали крупные ударные гексакоптеры и разведывательные квадрокоптеры ВСУ в районе населенного пункта Гуляйполе. Об этом рассказали в российском военном ведомстве.
«В районе населенного пункта Гуляйполе операторы войск беспилотных систем группировки войск “Восток” выявили активность беспилотной авиации противника. В ходе наблюдения были зафиксированы полеты тяжелых гексакоптеров типа “Баба Яга”, а также разведывательных квадрокоптеров, использовавшихся противником для ведения воздушной разведки. Расчеты ударных БПЛА своевременно отработали по выявленным целям. В результате точных действий тяжелые гексакоптеры и разведывательные квадрокоптеры ВСУ были уничтожены в воздухе», — сообщили в Минобороны РФ.