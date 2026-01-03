Ричмонд
В Тольятти задержали женщину с килограммом мефедрона

Полиция Тольятти задержала 32-летнюю местную жительницу, у которой при себе было обнаружено 7 пакетов с 880 граммами мефедрона и N-метилэфедрона, что относится к особо крупному размеру. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Источник: ГУ МВД по Самарской области

В ходе опроса ранее судимая за имущественные преступления и хранение наркотиков женщина пояснила, что купила наркотики через сеть Интернет, увидев объявление, обещавшее хороший доход, и стала распространять закладки.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».

Полицейские продолжают мероприятия по установлению возможных фактов противоправной деятельности злоумышленницы, а также канала поступления наркотиков на территорию области и лиц, причастных к сбыту запрещенных веществ.