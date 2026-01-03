В Тольятти задержали женщину с килограммом мефедрона

В ходе опроса ранее судимая за имущественные преступления и хранение наркотиков женщина пояснила, что купила наркотики через сеть Интернет, увидев объявление, обещавшее хороший доход, и стала распространять закладки.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».
Полицейские продолжают мероприятия по установлению возможных фактов противоправной деятельности злоумышленницы, а также канала поступления наркотиков на территорию области и лиц, причастных к сбыту запрещенных веществ.