В Тольятти задержали женщину с килограммом мефедрона

Полиция Тольятти задержала 32-летнюю местную жительницу, у которой при себе было обнаружено 7 пакетов с 880 граммами мефедрона и N-метилэфедрона, что относится к особо крупному размеру. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.