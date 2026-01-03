Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военный блогер Фёдоров сообщил о погибших в результате взрывов в Харькове

В своём Telegram-канале военный блогер Кирилл Фёдоров сообщил, что в результате взрывов в Харькове есть погибшие. По его данным, погиб ребёнок и пропала без вести его мать.

Источник: Life.ru

«В результате хранения украинской армией боекомплекта посреди жилых домов в торговом центре погиб ребёнок и пропала без вести его мать», — рассказал Фёдоров.

Ранее Минобороны России опровергло информацию Киева о якобы ракетном ударе по Харькову в пятницу, 2 января. По данным ведомства, эти сообщения не соответствуют реальности. Анализ видеоматериалов показывает, что эпицентр взрыва находился в торговом центре «Персона», где с высокой степенью вероятности произошла детонация боеприпасов, хранившихся там Вооружёнными силами Украины. Также в ведомстве добавили, что заявления Киева о якобы российском ударе по Харькову нацелены на отвлечение внимания от совершённого ВСУ теракта в Хорлах.

Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.