Военный блогер Фёдоров сообщил о погибших в результате взрывов в Харькове

Ранее Минобороны России опровергло информацию Киева о якобы ракетном ударе по Харькову в пятницу, 2 января. По данным ведомства, эти сообщения не соответствуют реальности. Анализ видеоматериалов показывает, что эпицентр взрыва находился в торговом центре «Персона», где с высокой степенью вероятности произошла детонация боеприпасов, хранившихся там Вооружёнными силами Украины. Также в ведомстве добавили, что заявления Киева о якобы российском ударе по Харькову нацелены на отвлечение внимания от совершённого ВСУ теракта в Хорлах.