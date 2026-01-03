Автобус и грузовик столкнулись в Бразилии, 11 человек погибли, ещё 11 пострадали

Ранее шесть человек погибли в результате серьёзного ДТП на территории Польши. Авария произошла на перекрёстке возле города Бжег, где столкнулись два автомобиля. После удара одна из машин загорелась. По данным прокуратуры, среди погибших — женщина и четверо мужчин, все они были гражданами Украины. Обстоятельства гибели ещё одного человека уточняются.