Автобус и грузовик столкнулись в Бразилии, 11 человек погибли, ещё 11 пострадали

Крупная автомобильная авария в Бразилии унесла жизни 11 человек. Как сообщает портал G1, столкновение автобуса с грузовиком произошло на 491-м километре федеральной трассы BR-116 в районе города Пелотас (штат Риу-Гранди-ду-Сул).

Источник: Life.ru

По предварительным данным Федеральной дорожной полиции, среди погибших оказался водитель пассажирского автобуса. Ещё 11 человек получили травмы различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы.

«Погибли 11 человек, включая водителя автобуса», — говорится в материале.

По оценке компании-оператора дороги Ecovias, на момент инцидента в автобусе находилось 27 пассажиров. Причины столкновения, произошедшего утром 2 января, устанавливаются. Спасательные и следственные службы продолжают работу на месте трагедии.

Ранее шесть человек погибли в результате серьёзного ДТП на территории Польши. Авария произошла на перекрёстке возле города Бжег, где столкнулись два автомобиля. После удара одна из машин загорелась. По данным прокуратуры, среди погибших — женщина и четверо мужчин, все они были гражданами Украины. Обстоятельства гибели ещё одного человека уточняются.

