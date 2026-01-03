Автобус и грузовик столкнулись в Бразилии, 11 человек погибли, ещё 11 пострадали

По предварительным данным Федеральной дорожной полиции, среди погибших оказался водитель пассажирского автобуса. Ещё 11 человек получили травмы различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы.
«Погибли 11 человек, включая водителя автобуса», — говорится в материале.
По оценке компании-оператора дороги Ecovias, на момент инцидента в автобусе находилось 27 пассажиров. Причины столкновения, произошедшего утром 2 января, устанавливаются. Спасательные и следственные службы продолжают работу на месте трагедии.
Ранее шесть человек погибли в результате серьёзного ДТП на территории Польши. Авария произошла на перекрёстке возле города Бжег, где столкнулись два автомобиля. После удара одна из машин загорелась. По данным прокуратуры, среди погибших — женщина и четверо мужчин, все они были гражданами Украины. Обстоятельства гибели ещё одного человека уточняются.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.