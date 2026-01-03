В Уфе при пожаре в деревянном доме обнаружен мертвый мужчина

В Уфе произошел пожар в частном одноэтажном доме из бревен на улице Сибирякова. На место сразу выехали пожарные расчеты.
Как сообщили в МЧС по Башкирии, при разборе завалов после ликвидации огня спасатели обнаружили тело мужчины. Личность погибшего пока не установлена.
На месте происшествия сейчас работают следователь МЧС и группа полицейских для выяснения всех обстоятельств случившегося.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.