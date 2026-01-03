Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе при пожаре в деревянном доме обнаружен мертвый мужчина

Пожар на Сибирякова в Уфе унес жизнь мужчины.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе произошел пожар в частном одноэтажном доме из бревен на улице Сибирякова. На место сразу выехали пожарные расчеты.

Как сообщили в МЧС по Башкирии, при разборе завалов после ликвидации огня спасатели обнаружили тело мужчины. Личность погибшего пока не установлена.

На месте происшествия сейчас работают следователь МЧС и группа полицейских для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.