Младенца и двоих взрослых спасли при пожаре в Новокуйбышевске, три человека пострадали

В результате пожара в многоквартирном доме пострадали шесть человек. На тушение пожара потребовалось около трех часов. Силами пожарно-спасательных подразделений были спасены шесть человек, включая одного ребенка. Всего из здания эвакуировали 12 человек, трое из них — дети.