Младенца и двоих взрослых спасли при пожаре в Новокуйбышевске, три человека пострадали

Эвакуированы 12 человек, в том числе 3 детей при пожаре в Новокуйбышевске.

Источник: ГУ МЧС России по Самарской области

Второй день нового 2026 года омрачился пожаром в Новокуйбышевске Самарской области. Возгорание произошло утром 2 января в квартире на третьем этаже дома по улице Строителей, 9. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В результате пожара в многоквартирном доме пострадали шесть человек. На тушение пожара потребовалось около трех часов. Силами пожарно-спасательных подразделений были спасены шесть человек, включая одного ребенка. Всего из здания эвакуировали 12 человек, трое из них — дети.

По данным ведомства, погибших нет. Трое пожилых женщин 86, 80 и 73 лет были госпитализированы. Еще две женщины с годовалым младенцем после осмотра медиками отказались от госпитализации. Причины пожара устанавливаются.