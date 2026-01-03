Бастрыкин поручил возбудить дело после нападений приезжих на жителей Новосибирска

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту сообщений о нападениях приезжих на жителей Новосибирска. Об этом в пятницу, 2 января, сообщила пресс-служба ведомства.
— В соцсетях сообщается, что в Новосибирске приезжие, провоцируя конфликт с прохожими, пытаются похитить их имущество. В публикации отмечается, что группа мужчин уже длительное время занимается противоправными действиями, — написали в ведомственном Telegram-канале.
В данный момент проходит процессуальная проверка.
1 января Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту массовой драки со стрельбой в Подольске, в которой участвовали около 40 человек. 31 декабря появилась информация, что массовая драка со стрельбой из травматического оружия произошла в городе.
До этого Бастрыкин поставил на личный контроль расследование уголовного дела, которое возбудили после нападения школьника на учительницу в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в школе № 191.