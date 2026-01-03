Бастрыкин поручил возбудить дело после нападений приезжих на жителей Новосибирска

1 января Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту массовой драки со стрельбой в Подольске, в которой участвовали около 40 человек. 31 декабря появилась информация, что массовая драка со стрельбой из травматического оружия произошла в городе.