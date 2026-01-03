Ричмонд
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападений мигрантов на новосибирцев

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за сообщений о нападениях приезжих на жителей Новосибирска.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за сообщений о нападениях приезжих на жителей Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поводом стали публикации в социальных сетях. В них утверждается, что группа приезжих мужчин длительное время провоцирует конфликты с прохожими в городе, а потом грабит их.

Следствие начало доследственную проверку по статьям о хулиганстве и покушении на грабёж.

Бастрыкин дал указание возбудить дело и доложить ему о результатах.

