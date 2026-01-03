В Каракасе прогремели взрывы

По данным Reuters, территория около военной базы на юге города обесточена.
Обострение в Карибском море
За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского лидера.
В середине декабря глава Белого дома Дональд Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией за «кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми». Он потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.