В Каракасе прогремели взрывы

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы.

По данным Reuters, территория около военной базы на юге города обесточена.

Обострение в Карибском море

За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.

Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского лидера.

В середине декабря глава Белого дома Дональд Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией за «кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми». Он потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.

Официальный представитель МИД России Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы. При этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше