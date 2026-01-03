Аксаков: меры по защите от «схемы Долиной» могут принять в первом квартале

В частности, Госдума предложила ввести период охлаждения на неделю, который предполагает блокировку денег на депозите на период, когда осуществляется сделка, а затем, после заключения договоров, деньги будут переходить продавцу, рассказал Аксаков. Еще одно предложение заключается в том, чтобы деньги перечислялись и фиксировались, что они передаются тому лицу, которое продает квартиру, а не каким-то сторонним лицам, сказал парламентарий. Также предлагается, чтобы эти операции осуществлялись только безналичным путем,, что исключит недобросовестные операции, когда якобы квартира по одной цене продается, а на самом деле — по другой, заключил депутат.