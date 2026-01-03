Аксаков: меры по защите от «схемы Долиной» могут принять в первом квартале

Законопроект, в котором будут прописаны меры по защите от «схемы Долиной», депутаты могут принять в первом квартале текущего года, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В беседе с РИА Новости парламентарий рассказал, что фракция «Справедливая Россия», которую он представляет, предложила законопроект с мерами по защите от «схемы Долиной», которые позволят более безопасно приобретать жилье на вторичном рынке. Аксаков не исключил, что документ могут «дополнить другими разумными идеями».
«Полагаю, что мы в следующем году, даже в первом квартале, уже отрегулируем этот вопрос, чтобы люди могли спокойно покупать, продавать квартиры, не боясь мошенников», — сказал он.
В частности, Госдума предложила ввести период охлаждения на неделю, который предполагает блокировку денег на депозите на период, когда осуществляется сделка, а затем, после заключения договоров, деньги будут переходить продавцу, рассказал Аксаков. Еще одно предложение заключается в том, чтобы деньги перечислялись и фиксировались, что они передаются тому лицу, которое продает квартиру, а не каким-то сторонним лицам, сказал парламентарий. Также предлагается, чтобы эти операции осуществлялись только безналичным путем,, что исключит недобросовестные операции, когда якобы квартира по одной цене продается, а на самом деле — по другой, заключил депутат.
Отметим, «схемой Долиной» в России называют случаи, когда продавец квартиры после получения денег за нее отказывается передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что в момент заключения сделки был под влиянием мошенников.
Напомним, российская певиц Лариса Долина продала квартиру Полине Лурье летом 2024 года за 112 миллионов рублей. После этого она заявила, что пошла на сделку под влиянием мошенников, и решила вернуть квартиру через суд. После долгих судебных тяжб квартира все же осталась у покупательницы, окончательное решение Верховный суд РФ вынес 16 декабря 2025 года. 25 декабря Мосгорсуд принял решение о выселении артистки.