Шесть человек пострадали в ДТП на трассе Братск — Усть-Илимск

Всего за сутки в трех ДТП пострадали 11 человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Шесть человек пострадали в серьезном ДТП на трассе Братск — Усть-Илимск днем 2 января. Среди них — двое детей девяти лет. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба правительства Иркутской области.

— Четверо пострадавших госпитализированы. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести, один ребенок с тяжелыми травмами госпитализирован в Братскую детскую больницу. Еще двое пострадавших отпущены на амбулаторное лечение, в том числе ребенок, — говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки в трех дорожно-транспортных происшествиях пострадали 11 человек. Четверо из них — дети.