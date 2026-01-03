Шесть человек пострадали в ДТП на трассе Братск — Усть-Илимск

Шесть человек пострадали в серьезном ДТП на трассе Братск — Усть-Илимск днем 2 января. Среди них — двое детей девяти лет. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба правительства Иркутской области.
— Четверо пострадавших госпитализированы. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести, один ребенок с тяжелыми травмами госпитализирован в Братскую детскую больницу. Еще двое пострадавших отпущены на амбулаторное лечение, в том числе ребенок, — говорится в сообщении.
Всего за прошедшие сутки в трех дорожно-транспортных происшествиях пострадали 11 человек. Четверо из них — дети.