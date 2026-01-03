Не скрыться ни на земле, ни в воздухе: как Россия успешно показала всему миру свое передовое оружие

«Орешник» впервые был испытан еще в 2024 году.
Прошедший 2025 год стал ключевым для российских стратегических сил. Страна в том году не только перешла к серийному развертыванию уже имеющихся военных сил, но и успешно завершила испытания совершенного нового, передового вооружения. Среди них особенно выделяются гиперзвуковой ракетный комплекс «Орешник» и беспилотный подводный аппарат «Посейдон». В чем уникальность данного оружия и как оно испытывалось — в материале URA.RU.
«Орешник»: гиперзвуковой аргумент для Запада.
Развертывание ракетного комплекса «Орешник» с баллистической ракетой средней дальности стало одним из наиболее значимых событий года в области нестратегических ядерных сил. После первого боевого применения в 2024 году, продемонстрировавшего возможности ракеты с разделяющейся головной частью, в 2025 году комплекс начал поступать на вооружение.
Президент России Владимир Путин уже тогда говорил, что «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство до конца года. По итогу комплексы было решено разместить на территории Беларуси в рамках укрепления обороноспособности Союзного государства. Президент Александр Лукашенко к концу 2025 года заявил о развертывании до десяти комплексов, а также об их участии в совместных учениях «Запад-2025».
Достигнет любой точки за считанные минуты.
Мобильный ракетный комплекс «Орешник» обладает дальностью от 1000 до 5500 километров и способен развивать скорость до 10 Махов. Его разделяющаяся головная часть массой до 1,5 тонны может нести как обычное, так и ядерное оснащение мощностью до 900 килотонн, а поражающие элементы, разогревающиеся до четырех тысяч градусов Цельсия, позволяют уничтожать высокозащищенные цели, включая углубленные до трех-четырех этажей подземные объекты.
Первое и пока единственное боевое применение комплекса состоялось в ноябре 2024 года в качестве ответа на удары ВСУ по территории Брянской и Курской областей. Целью был выбран один из крупнейших промышленных комплексов, предположительно днепропетровский завод «Южмаш», использовавшийся для производства вооружений.
Максимальная дальность в 5500 км позволяет «Орешнику», даже запущенному с территории России, поражать любую цель в Европе, а его размещение в Белоруссии значительно сокращает подлетное время. Например, до базы ПРО в Редзиково (Польша) — до 11 минут, до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе — около 17 минут.
«Посейдон» и «Буревестник»: других аналогов в мире нет.
Россия в 2025 году также добилась решающих успехов в создании принципиально новых видов стратегического вооружения, не имеющих прямых аналогов в мире. Речь идет о беспилотном подводном аппарате «Посейдон» и стратегической крылатой ракете «Буревестник», общим ключевым элементом которых является компактная ядерная энергетическая установка. Она обеспечивает этим носителям практически неограниченную дальность хода, позволяя выбирать оптимальные и непредсказуемые маршруты для преодоления любой обороны.
Испытания «Посейдона» подтвердили работоспособность его силовой установки и способность выполнять длительные подводные переходы. Этот крупногабаритный дрон предназначен для нанесения ударов по прибрежным целям мощной ядерной боевой частью. Глубина погружения около 1000 метров и высокая подводная скорость делают его крайне сложной целью для обнаружения и перехвата. Для его базирования ведется строительство специализированных носителей, таких как атомная подводная лодка «Хабаровск», спущенная на воду в ноябре 2025 года.
Крылатая ракета «Буревестник», успешные испытания которой также были завершены осенью 2025 года, решает аналогичную задачу в воздухе. Ее неограниченная дальность и возможность полета на предельно малых высотах с огибанием рельефа полностью нивелируют эффективность даже перспективных систем противоракетной обороны, таких как американский «Золотой Купол». Как отметил президент Путин, эти комплексы, будучи уникальными, обеспечат стратегический паритет на десятилетия вперед, хотя работа по их дальнейшему совершенствованию будет продолжена.