Не скрыться ни на земле, ни в воздухе: как Россия успешно показала всему миру свое передовое оружие

Прошедший 2025 год стал ключевым для российских стратегических сил. Страна в том году не только перешла к серийному развертыванию уже имеющихся военных сил, но и успешно завершила испытания совершенного нового, передового вооружения. Среди них особенно выделяются гиперзвуковой ракетный комплекс «Орешник» и беспилотный подводный аппарат «Посейдон». В чем уникальность данного оружия и как оно испытывалось — в материале URA.RU.