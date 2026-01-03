Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Все люди, находившиеся на борту разбившегося в Аризоне вертолета, погибли

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Все четыре человека, находившиеся на борту вертолета, который упал в американском штате Аризона, погибли, сообщил офис шерифа округа Пинал.

Источник: © РИА Новости

Ранее офис шерифа округа Пинал сообщал, что частный вертолет упал в горах Аризоны, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило, что на борту находились четыре человека.

«Спасательная группа… подтвердила гибель четырех человек в результате крушения», — говорится в заявлении.

По предварительным данным, вертолет задел натянутую в горах любительскую стропу, после чего упал в каньон.

Отмечается, что погибшие — 59-летний мужчина, управлявший вертолетом, а также три женщины, члены его семьи, в возрасте от 21 до 22 лет.