Все люди, находившиеся на борту разбившегося в Аризоне вертолета, погибли

Ранее офис шерифа округа Пинал сообщал, что частный вертолет упал в горах Аризоны, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило, что на борту находились четыре человека.
«Спасательная группа… подтвердила гибель четырех человек в результате крушения», — говорится в заявлении.
По предварительным данным, вертолет задел натянутую в горах любительскую стропу, после чего упал в каньон.
Отмечается, что погибшие — 59-летний мужчина, управлявший вертолетом, а также три женщины, члены его семьи, в возрасте от 21 до 22 лет.