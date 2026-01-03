Ричмонд
Южная часть Каракаса осталась без электричества после серии взрывов у военной базы

Южная часть Каракаса погрузилась во тьму около военной базы — территория обесточена полностью. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидца. Ранее сообщалось о серии взрывов в столице Венесуэлы.

Источник: Life.ru

В Каракасе гремят взрывы. Видео © X / manolo_realengo.

Свидетели подтверждают: электричество пропало именно в районе базы, где кипят события. По данным Associated Press, в городе произошло как минимум семь взрывов, над городом пролетело несколько самолётов.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия официально поддержала законное правительство Венесуэлы и президента Николаса Мадуро. Министерство иностранных дел РФ заявило, что вокруг страны намеренно нагнетают напряжённость. Особенно тревожными в Москве считают односторонние решения Вашингтона, которые угрожают международному судоходству.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше