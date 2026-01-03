Южная часть Каракаса осталась без электричества после серии взрывов у военной базы

В Каракасе гремят взрывы. Видео © X / manolo_realengo.
Свидетели подтверждают: электричество пропало именно в районе базы, где кипят события. По данным Associated Press, в городе произошло как минимум семь взрывов, над городом пролетело несколько самолётов.
Ранее Life.ru сообщал, что Россия официально поддержала законное правительство Венесуэлы и президента Николаса Мадуро. Министерство иностранных дел РФ заявило, что вокруг страны намеренно нагнетают напряжённость. Особенно тревожными в Москве считают односторонние решения Вашингтона, которые угрожают международному судоходству.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.