Атакованная военная база в столице Венесуэлы осталась без света

В Каракасе, где расположена военная база, пропало электричество.
В южных районах столицы Венесуэлы Каракаса произошло отключение электроэнергии в районе крупной военной базы. Очевидцы сообщают о громких звуках, похожих на взрывы. Об этом информирует агентство Reuters.
«В столице Венесуэлы Каракасе были слышны и видны самолеты, громкие звуки и, по меньшей мере, столб дыма. А южная часть города, расположенная недалеко от крупной военной базы, осталась без электричества», — сказано в материале Reuters.
В течение последних месяцев Соединенные Штаты неоднократно задействовали свои Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые, по их утверждениям, использовались для перевозки наркотиков. Американские власти заявляют, что подобные операции направлены на противодействие транснациональной преступности и наркоторговле.
На этом фоне отношения между Каракасом и Вашингтоном существенно ухудшились. Администрация Белого дома санкционировала проведение ЦРУ тайных операций на территории республики, целью которых называется дестабилизация правительства Николаса Мадуро. Генеральный прокурор США Пэм Бонди, в свою очередь, объявила вознаграждение в размере 50 миллионов долларов за сведения, которые позволят задержать венесуэльского лидера.
В середине декабря президент США Дональд Трамп внес руководство Венесуэлы в список иностранных террористических организаций, обвинив его в присвоении активов, террористической деятельности, участии в наркотрафике и торговле людьми. Он потребовал вернуть, как утверждалось, незаконно изъятые нефтяные ресурсы, земельные участки и финансовые средства, а также предупредил о возможном полном блокировании танкеров, подпавших под действие санкций.