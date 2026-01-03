Ричмонд
Взрывы и военные вертолеты над Каракасом. Видео

Над столицей Венесуэлы Каракасом летят вертолеты, в том числе стоящие на вооружении армии США CH-47 «Чинук», следует из опубликованных очевидцами кадров.

Все новости РБК

Над столицей Венесуэлы Каракасом летят вертолеты, в том числе стоящие на вооружении армии США CH-47 «Чинук», следует из опубликованных очевидцами кадров. В городе прозвучали несколько взрывов, часть Каракаса, в том числе район возле крупной военной базы, остались без света.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
