В Башкирии на новогодних каникулах вводят ограничения на продажу алкоголя

В Башкирии с 3 января начинают действовать временные ограничения на продажу алкоголя в магазинах. Эти меры вводятся на период новогодних каникул.
График ограничений выглядит следующим образом:
— 3 января — с 17:00 до 23:00 спиртное купить нельзя.
— 4, 5 и 6 января — алкоголь не будут продавать с 8:00 до 10:00 утра и с 17:00 до 23:00 вечера.
В пресс-службе администрации Уфы пояснили, что запрет установлен на уровне закона, и всем торговым точкам, которые занимаются розничной продажей алкоголя, необходимо его строго соблюдать. Исключение сделано только для кафе, ресторанов и баров, где спиртные напитки можно будет заказывать как обычно.
За несоблюдение этих правил предпринимателям грозит административный штраф.
