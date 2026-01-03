В Башкирии на новогодних каникулах вводят ограничения на продажу алкоголя

В пресс-службе администрации Уфы пояснили, что запрет установлен на уровне закона, и всем торговым точкам, которые занимаются розничной продажей алкоголя, необходимо его строго соблюдать. Исключение сделано только для кафе, ресторанов и баров, где спиртные напитки можно будет заказывать как обычно.