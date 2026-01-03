Ричмонд
В Башкирии на новогодних каникулах вводят ограничения на продажу алкоголя

Магазинам Башкортостана запретят продавать алкоголь в определенные часы.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии с 3 января начинают действовать временные ограничения на продажу алкоголя в магазинах. Эти меры вводятся на период новогодних каникул.

График ограничений выглядит следующим образом:

— 3 января — с 17:00 до 23:00 спиртное купить нельзя.

— 4, 5 и 6 января — алкоголь не будут продавать с 8:00 до 10:00 утра и с 17:00 до 23:00 вечера.

В пресс-службе администрации Уфы пояснили, что запрет установлен на уровне закона, и всем торговым точкам, которые занимаются розничной продажей алкоголя, необходимо его строго соблюдать. Исключение сделано только для кафе, ресторанов и баров, где спиртные напитки можно будет заказывать как обычно.

За несоблюдение этих правил предпринимателям грозит административный штраф.

За несоблюдение этих правил предпринимателям грозит административный штраф.