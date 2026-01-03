AFP: в столице Венесуэлы Каракасе произошли взрывы

Минувшей ночью в столице Венесуэлы Каракасе произошли взрывы, пишет Agence France-Presse.
«Сильные взрывы на фоне звуков, напоминающих звуки пролета самолетов, произошли около 02.00 (по местному времени, в 09.00 по мск)», — говорится в сообщении агентства.
Reuters со ссылкой очевидцев сообщает, что на юге Каракаса на территории в районе военной базы нарушено электроснабжение.
«Южная часть Каракаса около военной базы без электричества», — пишет агентство.
Напомним, американский президент Дональд Трамп в своем обращении к военным США по случаю католического Рождества заявил о планах наносить наземные удары «по объектам наркокартелей» в странах Латинской Америки.
31 декабря президент Колумбии Густаво Петро заявил, что США нанесли удар по фабрике в Маракайбо в Венесуэле, связанной с производством кокаина.