AFP: в столице Венесуэлы Каракасе произошли взрывы

Территория у военной базы на юге венесуэльской столицы обесточена, сообщили очевидцы.

Источник: Аргументы и факты

Минувшей ночью в столице Венесуэлы Каракасе произошли взрывы, пишет Agence France-Presse.

«Сильные взрывы на фоне звуков, напоминающих звуки пролета самолетов, произошли около 02.00 (по местному времени, в 09.00 по мск)», — говорится в сообщении агентства.

Reuters со ссылкой очевидцев сообщает, что на юге Каракаса на территории в районе военной базы нарушено электроснабжение.

«Южная часть Каракаса около военной базы без электричества», — пишет агентство.

Напомним, американский президент Дональд Трамп в своем обращении к военным США по случаю католического Рождества заявил о планах наносить наземные удары «по объектам наркокартелей» в странах Латинской Америки.

31 декабря президент Колумбии Густаво Петро заявил, что США нанесли удар по фабрике в Маракайбо в Венесуэле, связанной с производством кокаина.

