Появились кадры взрывов в Каракасе

Очевидцы сообщают о звуках взрывов.
Съемочная группа CNN сообщила, что ранним утром в субботу в Каракасе (Венесуэла) прогремела серия взрывов, после чего в ряде городских районов было зафиксировано отключение электроснабжения. Об этом сообщается на сайте телеканала.
«Съемочная группа CNN стала свидетелем нескольких взрывов, произошедших рано утром в субботу в Каракасе, и сообщила, что в некоторых районах города отключилось электричество», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте CNN.
По предварительным данным, первый взрыв произошел около 1:50 по местному времени (08:50 по мск). В ряде городских районов было зафиксировано отключение электроэнергии, а корреспонденты CNN в столице Венесуэлы сообщили, что после взрывов слышали шум пролетающих самолетов. «Один из ударов был настолько сильным, что после него мое окно тряслось», — сообщила корреспондент CNNE Осмари Эрнандес.
В течение последних месяцев Соединенные Штаты неоднократно задействовали свои Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые, по их утверждениям, использовались для перевозки наркотиков. Американские власти заявляют, что подобные операции направлены на противодействие транснациональной преступности и наркоторговле.
На этом фоне отношения между Каракасом и Вашингтоном существенно ухудшились. Администрация Белого дома санкционировала проведение ЦРУ тайных операций на территории республики, целью которых называется дестабилизация правительства Николаса Мадуро. Генеральный прокурор США Пэм Бонди, в свою очередь, объявила вознаграждение в размере 50 миллионов долларов за сведения, которые позволят задержать венесуэльского лидера.
В середине декабря президент США Дональд Трамп внес руководство Венесуэлы в список иностранных террористических организаций, обвинив его в присвоении активов, террористической деятельности, участии в наркотрафике и торговле людьми. Он потребовал вернуть, как утверждалось, незаконно изъятые нефтяные ресурсы, земельные участки и финансовые средства, а также предупредил о возможном полном блокировании танкеров, подпавших под действие санкций.