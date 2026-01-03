Появились кадры взрывов в Каракасе

По предварительным данным, первый взрыв произошел около 1:50 по местному времени (08:50 по мск). В ряде городских районов было зафиксировано отключение электроэнергии, а корреспонденты CNN в столице Венесуэлы сообщили, что после взрывов слышали шум пролетающих самолетов. «Один из ударов был настолько сильным, что после него мое окно тряслось», — сообщила корреспондент CNNE Осмари Эрнандес.