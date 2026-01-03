Красноярец чуть не утонул в центре города

Вечером 2 января, в центре Красноярска была проведена успешная спасательная операция. В реке Кача в районе переулка Речной в центре города оказался человек, который не мог самостоятельно выбраться и звал на помощь.
Бдительные жители города, ставшие очевидцами происшествия, незамедлительно набрали номер 112 и сообщили о тонущем. Сигнал был оперативно передан дежурной смене Красноярского поисково-спасательного отряда.
Спасатели прибыли на место в кратчайшие сроки. Специалистам удалось быстро извлечь пострадавшего из холодной воды. После этого мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи для оказания необходимой помощи.
Ранее в Кодинске две семилетние девочки попали под автомобиль на пешеходном переходе. За рулем была женщина.