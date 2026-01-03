Во Владивостоке автомобиль выехал на переезд перед поездом

На железнодорожном переезде станции Гайдамак утром 3 января водитель легкового автомобиля, вопреки исправно мигающей сигнализации, решил проскочить через регулируемый переезд. В это время на пути уже мчался скоростной поезд № 7310 «Владивосток — Мыс Чуркин», сообщает «КП — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной железной дороги.
Машинист поезда применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось из-за недостаточного тормозного пути. По предварительной информации, в результате происшествия никто из пассажиров и членов локомотивной бригады не пострадал. Подвижной состав с рельсов не сошел.
Движение было оперативно восстановлено: уже в 10:10 поезд продолжил следование по маршруту и прибыл на конечную станцию «Мыс Чуркин» в 10:17, с задержкой 13 минут. Работа других составов не прерывалась.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.