Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке автомобиль выехал на переезд перед поездом

Водитель выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал.

Источник: Комсомольская правда

На железнодорожном переезде станции Гайдамак утром 3 января водитель легкового автомобиля, вопреки исправно мигающей сигнализации, решил проскочить через регулируемый переезд. В это время на пути уже мчался скоростной поезд № 7310 «Владивосток — Мыс Чуркин», сообщает «КП — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной железной дороги.

Машинист поезда применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось из-за недостаточного тормозного пути. По предварительной информации, в результате происшествия никто из пассажиров и членов локомотивной бригады не пострадал. Подвижной состав с рельсов не сошел.

Движение было оперативно восстановлено: уже в 10:10 поезд продолжил следование по маршруту и прибыл на конечную станцию «Мыс Чуркин» в 10:17, с задержкой 13 минут. Работа других составов не прерывалась.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.