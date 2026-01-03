Ричмонд
В Каракасе подверглись ударам военные базы

Взрывы в Каракасе слышны в районе военной базы Форт-Тиуна, сообщает местное издание Efecto Cocuyo.

Источник: AP 2024

Взрывы в Каракасе слышны в районе военной базы Форт-Тиуна, сообщает местное издание Efecto Cocuyo. Там находятся штаб-квартира Министерства обороны республики и командования армии. Также издание сообщает о столбах дыма над районом Ла-Карлоте, где находится авиабаза Генералиссимо де Миранда и военный аэропорт.

Взрывы также слышны в других районах венесуэльской столицы. Над городом пролетает авиация и вертолеты, в том числе стоящие на вооружении армии США CH-47 «Чинук».

Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что соседняя страна подверглась ракетной атаке. «Сейчас идут бомбардировки Каракаса. Внимание всему миру: они атаковали Венесуэлу. Бьют ракетами. ОАГ и ООН должны незамедлительно провести заседание», — написал колумбийских лидер в соцсети X.

Материал дополняется

