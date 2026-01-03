Ричмонд
На улицах Каракаса появилась бронетехника

На улицах Каракаса появилась бронетехника. На кадрах видно, что боевые машины выведены на улицы недалеко от президентского дворца Мирафлорес.

Ранее в столице Венесуэлы прозвучали взрывы. Efecto Cocuyo сообщало, что ударам подверглись военные базы, в том числе Форт-Тиуна, где находятся штаб-квартира Министерства обороны республики и командования армии, а также авиабаза Генералиссимо де Миранда и военный аэропорт.

Над городом пролетает авиация и вертолеты, в том числе стоящие на вооружении армии США CH-47 «Чинук».

Материал дополняется

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
