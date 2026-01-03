Над Венесуэлой нет ни одного самолета

Небо над Венесуэлой опустело на фоне взрывов.
Воздушное пространство над территорией Венесуэлы в настоящее время полностью свободно от воздушных судов. Об этом следует из информации сервиса Flightradar24.
Отмечается, что на карте полетов ресурса не фиксируется ни одного самолета, находящегося сейчас в небе над страной. Воздушное пространство Венесуэлы закрыто на фоне сообщений о взрывов в венесуэльской столице Каракасе.
Над страной сейчас не летает ни один самолет.
Как ранее сообщали корреспонденты телеканала CNN, в венесуэльской столице Каракасе были слышны звуки взрывов. По данным местных жителей, их они фиксировали в различных районах города, а также на территории аэропорта имени Симона Боливара в Майкетии и в порту Ла-Гуайра. Кроме того, одна из военных баз в венесуэльской столице оказалась без света.
В течение последних месяцев Соединенные Штаты неоднократно задействовали свои Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые, по их утверждениям, использовались для перевозки наркотиков. Американские власти заявляют, что подобные операции направлены на противодействие транснациональной преступности и наркоторговле.
На этом фоне отношения между Каракасом и Вашингтоном существенно ухудшились. Администрация Белого дома санкционировала проведение ЦРУ тайных операций на территории республики, целью которых называется дестабилизация правительства Николаса Мадуро. Генеральный прокурор США Пэм Бонди, в свою очередь, объявила вознаграждение в размере 50 миллионов долларов за сведения, которые позволят задержать венесуэльского лидера.
В середине декабря президент США Дональд Трамп внес руководство Венесуэлы в список иностранных террористических организаций, обвинив его в присвоении активов, террористической деятельности, участии в наркотрафике и торговле людьми. Он потребовал вернуть, как утверждалось, незаконно изъятые нефтяные ресурсы, земельные участки и финансовые средства, а также предупредил о возможном полном блокировании танкеров, подпавших под действие санкций.