Над Венесуэлой нет ни одного самолета

Как ранее сообщали корреспонденты телеканала CNN, в венесуэльской столице Каракасе были слышны звуки взрывов. По данным местных жителей, их они фиксировали в различных районах города, а также на территории аэропорта имени Симона Боливара в Майкетии и в порту Ла-Гуайра. Кроме того, одна из военных баз в венесуэльской столице оказалась без света.