Жительница Башкирии перевела мошенникам более 5 млн руб

За прошедшие сутки жители Башкирии перевели мошенникам почти 5,5 млн руб. В пресс-службе ГУ МВД России по республике сообщили о двух инцидентах. Пенсионерка из Бижбулякского района отдала злоумышленникам более 5 млн руб., а студентка из Уфы — более 400 тыс. руб.