ГАИ показало видео массового ДТП на проспекте Независимости в Минске

В Минске из-за несоблюдения безопасной дистанции произошло массовое ДТП. Подробности сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла на проспекте Независимости в Минске в пятницу, 2 января. Вблизи дома № 161Б столкнулись сразу три легковушки: «Джили», «БМВ» и «Хендэ».
Установлено, что ДТП произошло из-за несоблюдения безопасной дистанции водителем «Джили».
К счастью, во время столкновения никто не пострадал, только авто получили механические повреждения.
Тем временем МЧС предупредило белорусов о гололедице на дорогах и ветре с метелью на 3 января.
А еще Минтруда сказало про 12 выходных и сокращенный рабочий день 6 января.