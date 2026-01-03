Ричмонд
ГАИ показало видео массового ДТП на проспекте Независимости в Минске

ГАИ: массовое ДТП произошло на проспекте Независимости в Минске.

В Минске из-за несоблюдения безопасной дистанции произошло массовое ДТП. Подробности сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла на проспекте Независимости в Минске в пятницу, 2 января. Вблизи дома № 161Б столкнулись сразу три легковушки: «Джили», «БМВ» и «Хендэ».

Установлено, что ДТП произошло из-за несоблюдения безопасной дистанции водителем «Джили».

К счастью, во время столкновения никто не пострадал, только авто получили механические повреждения.

Тем временем МЧС предупредило белорусов о гололедице на дорогах и ветре с метелью на 3 января.

А еще Минтруда сказало про 12 выходных и сокращенный рабочий день 6 января.