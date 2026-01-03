Взрывы в Каракасе после ударов США. Главное

Главное к этому часу
- Утром 3 января в столице Венесуэлы прогремело несколько взрывов. Первый из них был зафиксирован примерно в 1:50 по местному времени (08:50 мск), передает CNN. Всего, по данным Associated Press, произошло как минимум семь взрывов.
- Глава Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении режима чрезвычайного положения, сообщил МИД страны;
- Венесуэла подверглась «серьезной военной агрессии США», заявил МИД;
- Очевидцы сообщали о выстрелах в нескольких районах Каракаса, передает Bloomberg.
- По данным CNN, ряд районов столицы Венесуэлы остался без электричества. Как уточняет Reuters, без света осталась южная часть города, рядом с которой находится крупная военная база.
- Над городом заметили вертолеты CH-47, которые стоят на вооружении армии США.
- Местное издание Efecto Cocuyo сообщает о взрывах в районе военной базы Форт-Тиуна и столбах дыма над районам Ла-Карлоте. Там находятся штаб-квартира Министерства обороны Венесуэлы и командования армии, а также авиабаза Генералиссимо де Миранда и военный аэропорт.
- На улицах Каракаса недалеко от президентского дворца Мирафлорес выведена бронетехника.
- CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщил, что президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по объектам на территории Венесуэлы, в том числе военным. По словам собеседников телеканала, обсуждалась возможность проведения этой операции еще в конце декабря, однако более приоритетной задачей сочли авиаудары по объектам «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) в Нигерии.
- Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в интервью журналисту Игнасио Рамонету о желании сотрудничать с США. Девиз Венесуэлы, продолжал глава республики, «предельно ясен: не война, а мир», власти считают американский народ «братским».
Как США наращивали военное присутствие вблизи Венесуэлы
Перед Новым Годом США последовательно наращивали военное присутствие вблизи берегов Венесуэлы. В ночь на 17 ноября в Карибское море вошла авианосная ударная группа США во главе с крупнейшим в мире авианосцем USS Gerald R. Ford. В официальном заявлении Пентагона сообщается, что на борту авианосца находятся 4 тыс. человек и десятки единиц тактической авиации.
12 ноября высокопоставленные военные чиновники представили президенту США Дональду Трампу обновленные сценарии боевой операции в Венесуэле, включая возможные удары по наземным целям, выяснил телеканал CBS. А 13 ноября глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear («Южное копье»). За несколько часов до этого он собственноручно прикрутил к зданию Пентагона бронзовую табличку с новым названием ведомства — «Министерство войны».
24 ноября Соединенные Штаты официально внесли венесуэльский «Картель солнц» (Cartel de los Soles; сам факт его существования является спорным) в перечень террористических организаций. По утверждениям Вашингтона, наркокартелем руководят сам президент Николас Мадуро и его окружение, в том числе представители Вооруженных сил Боливарианской Республики. По словам Хегсета, признание картеля террористической организацией «открывает перед Соединенными Штатами ряд новых возможностей», а Трамп отметил, что этот шаг позволит армии США нанести удары по различным объектам и коммуникациям в Венесуэле.
29 ноября Трамп объявил о «полном закрытии» воздушного пространства Венесуэлы, но, несмотря на это, уже в начале декабря США возобновили депортационные рейсы в Каракас. 10 декабря Дональд Трамп объявил, что американские силы задержали крупнотоннажный танкер с нефтью у побережья Венесуэлы. По данным СМИ, речь шла о судне Skipper, которое еще в 2022 году было внесено США в санкционные списки за участие в контрабанде иранской нефти.
17 декабря Трамп уже официально объявил морскую нефтяную блокаду Венесуэле. Как объяснил американский лидер в Truth Social, причиной послужила «кража американских активов, терроризм, контрабанда наркотиков и торговля людьми» венесуэльскими властями, средства от которых они используют для своих противоправных действий. В конце декабря США задержали второй венесуэльский танкер — Centuries, а затем начали преследование шедшего под панамским флагом Bella 1. Позже стало известно, что Bella 1 был переименован и внесен в Российский морской регистр судоходства. Газета The New York Times пишет со ссылкой на источники, что правительство России направило дипломатическую ноту США с требованием прекратить преследование танкера.
Всего с августа, согласно данным Reuters, США направили в регион 13 боевых кораблей. К началу ноября, до прибытия группировки USS Gerald R. Ford, их число сократилось до восьми, не считая вспомогательных судов. Кроме того, ВС США начали модернизацию ранее заброшенной военно-морской базы времен холодной войны в Пуэрто-Рико; согласно спутниковым снимкам, полученным Reuters, там уже размещена боевая авиация. С сентября вблизи берегов Венесуэлы также были замечены стратегические бомбардировщики B-1B Lancer и B-52, а также разведывательные самолеты P-8A Poseidon.
Пилоты истребителей, размещенных на авианосце USS Gerald R. Ford, изучили систему противовоздушной обороны Венесуэлы, сообщает Washington Post. Кроме того, по данным газеты, военное командование рассматривает возможность развертывания в регионе элитного спецподразделения Армии США «Дельта», которое в предыдущие десятилетия проводило операции по захвату и ликвидации террористов и других целей на Ближнем Востоке.
По данным CNN, с прибытием авианосца Ford общая численность американских военных вблизи Венесуэлы достигла 15 тыс. человек. Это крупнейшая группировка американских войск в регионе за несколько десятилетий — по одним оценкам, со времен вторжения США в Панаму в 1989 году, по другим — со времен Карибского кризиса 1962 года. Эксперты Института ответственного государственного управления Квинси отмечали, что подобная концентрация сил выходит далеко за рамки обычных антинаркотических операций.
С начала сентября были проведены по меньшей мере 35 подобных операций в международных водах Карибского моря и восточной части Тихого океана, в результате погибли не менее 115 человек. По крайней мере двое из них были убиты в результате повторных ударов, осуществленных согласно приказу главы Пентагона «убивать всех».
Трамп назвал эти действия «войной» с наркокартелями, которые его администрация приравняла к террористическим организациям еще в феврале. Эксперты ООН охарактеризовали подобные операции как внесудебные казни. В августе США увеличили награду за информацию, которая может привести к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро, до $50 млн, а в октябре Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Боливарианской республике.
Чем может ответить Венесуэла
Еще 22 декабря Мадуро направил письмо главам государств Латинской Америки и Карибского бассейна, а также всем странам — членам ООН. В нем венесуэльский лидер подтвердил стремление своей страны к миру, но вместе с тем указал на готовность защищать свой суверенитет и территориальную целостность «в соответствии с законом». По словам Мадуро, Венесуэла не совершала никаких действий, которые оправдывали бы военное давление со стороны США.
В середине ноября венесуэльский лидер распорядился начать крупномасштабные военные учения с целью защиты воздушного пространства страны «от потенциальной иностранной агрессии». К учениям привлекли 200 тыс. военных, а также ополченцев, полицию и лидеров общин, связанных с правительством. «Если мы, как республика, как народ, вступим в вооруженную борьбу за защиту священного наследия освободителей, мы будет готовы победить», — сказал Мадуро.
Параллельно с подготовкой к возможному военному противостоянию власти Венесуэлы и США вели переговоры. 1 декабря Трамп рассказал о личном телефонном разговоре с Мадуро, который по его словам, прошел ни хорошо, ни плохо. Miami Herald писала, что республиканец в ходе звонка потребовал от венесуэльского лидера покинуть страну вместе со своими сторонниками. Собеседники издания сообщили, что переговоры быстро зашли в тупик на фоне сильно расходящихся позиций Каракаса и Вашингтона. Позже общение с Трампом подтвердил сам Мадуро, отметив, что разговор был «теплым и уважительным». Кроме того, венесуэльский лидер добавил, что готов и к дальнейшим контактам с американцем.
По информации американских СМИ, ранее венесуэльские власти предлагали США сделку. По данным источников The Atlantic, Мадуро даже выражал готовность уйти в отставку, если американцы гарантируют ему амнистию, снимут вознаграждение за его поимку и обеспечат комфортное изгнание. Позже эту информацию подтвердила The New York Times (NYT), однако, по информации издания, Мадуро соглашался не на немедленный уход в отставку, а в течение двух-трехлетнего переходного периода.
На фоне продолжающейся эскалации в Карибском море и участившимися инцидентами с танкерами Мадуро также активизировал переговоры со своими международными союзниками. 11 декабря состоялся его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер выразил солидарность с венесуэльским народом и «подтвердил поддержку курса правительства Мадуро, направленного на защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления». Кроме того, как отмечается в сообщении Кремля, лидеры обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений «в русле вступившего в силу в ноябре 2025 года договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве».Этот договор предполагает развитие сотрудничества двух стран в гуманитарной, финансовой и энергетической сферах. Согласно ст. 14 договора, стороны намерены также совершенствовать связи в сфере обороны — «в областях, представляющих взаимный интерес, рассматривая их в качестве важной составляющей поддержания региональной и глобальной безопасности».
Еще в ноябре The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные документы администрации США также сообщила, что Мадуро обращался к России, Ирану и Китаю с просьбой о военной помощи в связи с наращиванием американских сил в Карибском регионе. В частности, Каракас запросил у Москвы содействие в укреплении противовоздушной обороны, в том числе посредством ремонта нескольких самолетов Су-20МК2, которые ранее Венесуэла закупила у России.
Венесуэла закупила у России порядка 24 самолетов Су-30МК2 еще в 2006 году; сумма сделки оценивалась приблизительно в $2,2 млрд. Техника была поставлена через два года. 23 октября Мадуро заявил, что страна развернула тысячи российских переносных зенитных ракетных комплексов на стратегически важных участках ПВО. «Все вооруженные силы мира знают мощь “Иглы-С”, а у Венесуэлы их более 5 тыс.», — добавил он, выступая в эфире государственного венесуэльского телевидения (Venezolana de Televisión, VTV).
Вместе с тем директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин заявил в середине декабря, отвечая на вопрос РБК о готовности предоставить военную поддержку Каракасу, что Россия оказывает всю необходимую политическую помощь. «Мы считаем, что здравомыслие должно победить и будет найден логичный, правильный выход из той ситуации, которая сложилась сейчас в южной части Карибского моря», — добавил дипломат.