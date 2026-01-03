Взрывы в Каракасе после ударов США. Главное

Параллельно с подготовкой к возможному военному противостоянию власти Венесуэлы и США вели переговоры. 1 декабря Трамп рассказал о личном телефонном разговоре с Мадуро, который по его словам, прошел ни хорошо, ни плохо. Miami Herald писала, что республиканец в ходе звонка потребовал от венесуэльского лидера покинуть страну вместе со своими сторонниками. Собеседники издания сообщили, что переговоры быстро зашли в тупик на фоне сильно расходящихся позиций Каракаса и Вашингтона. Позже общение с Трампом подтвердил сам Мадуро, отметив, что разговор был «теплым и уважительным». Кроме того, венесуэльский лидер добавил, что готов и к дальнейшим контактам с американцем.