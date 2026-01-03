Многодетная семья из Башкирии лишилась дома из-за пожара

В ночь с 2 на 3 января в городе Белорецке произошел пожар, в результате которого многодетная семья потеряла свое жилье. Как сообщает МЧС республики, возгорание случилось в деревянном бревенчатом доме на улице Стерлитамакской.
К счастью, в момент, когда начался пожар, вся семья находилась не дома. В тушении участвовали как профессиональные пожарные МЧС, так и добровольная пожарная команда Белорецкого металлургического комбината.
— В результате происшествия никто не пострадал, но дом выгорел, и семья осталась без крыши над головой, — добавили в ведомстве.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.