Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Многодетная семья из Башкирии лишилась дома из-за пожара

В Белорецке сгорел дом, в котором жила семья с детьми.

Источник: Комсомольская правда

В ночь с 2 на 3 января в городе Белорецке произошел пожар, в результате которого многодетная семья потеряла свое жилье. Как сообщает МЧС республики, возгорание случилось в деревянном бревенчатом доме на улице Стерлитамакской.

К счастью, в момент, когда начался пожар, вся семья находилась не дома. В тушении участвовали как профессиональные пожарные МЧС, так и добровольная пожарная команда Белорецкого металлургического комбината.

— В результате происшествия никто не пострадал, но дом выгорел, и семья осталась без крыши над головой, — добавили в ведомстве.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.