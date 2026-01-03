WSJ: взрывы произошли в главных аэропортах Каракаса

На кадрах видеозаписей, опубликованных в социальных сетях, зафиксированы мощные взрывы в международном аэропорту имени Симона Боливара, расположенном менее чем в 24 км от центра Каракаса. По свидетельствам очевидцев, ударам также подвергся аэропорт Ла-Карлота — менее крупный объект на востоке столицы, который обслуживает военные и частные рейсы. На кадрах с места событий виден поднимающийся над ним дым.
Атака была совершена в субботу около 02:00 по местному времени (09:00 мск). Ранее журналист телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс сообщила, что Трамп отдал приказ о нанесении ударов по военным объектам внутри Венесуэлы, однако официальных комментариев от Белого дома или Пентагона по деталям новой операции пока не поступало.