Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: взрывы произошли в главных аэропортах Каракаса

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Взрывы произошли в двух ключевых аэропортах столицы Венесуэлы параллельно с появлением информации о приказе президента США Дональда Трампа о нанесении ударов по территории республики. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Источник: МК

На кадрах видеозаписей, опубликованных в социальных сетях, зафиксированы мощные взрывы в международном аэропорту имени Симона Боливара, расположенном менее чем в 24 км от центра Каракаса. По свидетельствам очевидцев, ударам также подвергся аэропорт Ла-Карлота — менее крупный объект на востоке столицы, который обслуживает военные и частные рейсы. На кадрах с места событий виден поднимающийся над ним дым.

Атака была совершена в субботу около 02:00 по местному времени (09:00 мск). Ранее журналист телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс сообщила, что Трамп отдал приказ о нанесении ударов по военным объектам внутри Венесуэлы, однако официальных комментариев от Белого дома или Пентагона по деталям новой операции пока не поступало.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше