За первые дни 2026 года в Башкирии произошло 45 пожаров

За первые дни нового года в республике уже произошло 45 пожаров, в которых погибли два человека.

Источник: Башинформ

Напомним, смертельные возгорания произошли в Уфе и в Зианчуринском районе, писал «Башинформ».

Ситуацию с пожарами обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, которое провел заместитель премьер-министра правительства Башкирии Ирек Сагитов.

Напомним, для предотвращения трагедий в республике на период праздничных дней введены особый противопожарный режим, а также штабной формат профилактической работы во всех муниципалитетах республики.

Жителям республики напоминают, что не нужно использовать неисправные печи, перегружать электрическую сеть и важно обязательно установить в доме пожарный извещатель.