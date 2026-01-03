За первые дни 2026 года в Башкирии произошло 45 пожаров

Напомним, смертельные возгорания произошли в Уфе и в Зианчуринском районе, писал «Башинформ».
Ситуацию с пожарами обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, которое провел заместитель премьер-министра правительства Башкирии Ирек Сагитов.
Напомним, для предотвращения трагедий в республике на период праздничных дней введены особый противопожарный режим, а также штабной формат профилактической работы во всех муниципалитетах республики.
Жителям республики напоминают, что не нужно использовать неисправные печи, перегружать электрическую сеть и важно обязательно установить в доме пожарный извещатель.