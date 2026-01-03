Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже 300 человек эвакуировали из ТРК «Арена» во время пожара

На месте ЧП работали 74 человека и 24 единицы техники.

Источник: Аргументы и факты

Пожар в кафе в воронежском ТРК «Арена» ликвидировали в 11:00 3 января, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Из торгового центра эвакуировали 300 человек, никто не пострадал.

На месте ЧП работали 74 человека и 24 единицы техники, добавили в ведомстве.