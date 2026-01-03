В Воронеже 300 человек эвакуировали из ТРК «Арена» во время пожара

Пожар в кафе в воронежском ТРК «Арена» ликвидировали в 11:00 3 января, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Из торгового центра эвакуировали 300 человек, никто не пострадал.
На месте ЧП работали 74 человека и 24 единицы техники, добавили в ведомстве.
