Жителей Башкирии в 2026 году ждет 120 дней отдыха

Согласно этому графику, в грядущем году у жителей республики будет 120 нерабочих дней, включая все праздники и выходные. Количество рабочих дней составит 247. При стандартной пятидневной неделе четыре рабочих дня окажутся укороченными на один час. При этом общее число рабочих дней в Башкирии будет чуть меньше, чем в среднем по стране, из-за дополнительных выходных на мусульманские религиозные праздники, которые отмечаются в регионе.