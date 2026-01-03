Жителей Башкирии в 2026 году ждет 120 дней отдыха

Жители Башкирии смогут заранее спланировать свой отдых на следующий год. Опубликован официальный производственный календарь на 2026 год, утвержденный Государственной Думой России.
Согласно этому графику, в грядущем году у жителей республики будет 120 нерабочих дней, включая все праздники и выходные. Количество рабочих дней составит 247. При стандартной пятидневной неделе четыре рабочих дня окажутся укороченными на один час. При этом общее число рабочих дней в Башкирии будет чуть меньше, чем в среднем по стране, из-за дополнительных выходных на мусульманские религиозные праздники, которые отмечаются в регионе.
Основные периоды отдыха распределены следующим образом:
— Новогодние каникулы: с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года (12 дней). Суббота, 3 января, будет рабочим днем, а выходной с нее перенесен на пятницу, 9 января.
— 21−23 февраля — День защитника Отечества.
— 7−9 марта — Международный женский день и прилегающие выходные; 20 марта — Ураза-байрам.
— 1−3 мая — Праздник Весны и Труда; 9−11 мая — День Победы; 27 мая — Курбан-байрам.
— 12−14 июня — День России.
— 4 ноября — День народного единства.
Праздничные дни на Новый год и Рождество 2027 года начнутся уже 31 декабря 2026 года. Выходной с воскресенья, 4 января, будет перенесен на рабочий четверг, 31 декабря 2026 года. Таким образом, с учетом всех переносов и религиозных праздников общее количество выходных дней в республике составит 120.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.