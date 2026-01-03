Вот так напраздновался: В Молдове 31 декабря отец привел ребенка, у которого заболел зуб, в больницу, а пришел за ним… только 2 января

Жуть, конечно. В Каушанах, отец оставил сына в больнице 31 декабря и пришел за ним только 2 января.
12-летнего ребенка он привез на «скорой» в больницу с острой зубной болью. Мальчику оказали помощь на месте и рекомендовали обратиться к стоматологу. Но отец уехал домой, пообещав вернуться, и не появлялся двое суток.
Всё это время мальчик находился в стационаре под присмотром, его кормили и обеспечивали уход. Вернулся папаша за ним только 2 января — явно после обильного празднования.
Ребёнок из полной семьи, дома его ждали трое братьев и сестёр. О чем в это время думала мать — непонятно от слова совсем.
Медперсонал заявляет, что с подобным сталкивается впервые.
