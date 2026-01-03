Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вот так напраздновался: В Молдове 31 декабря отец привел ребенка, у которого заболел зуб, в больницу, а пришел за ним… только 2 января

Медперсонал заявляет, что с подобным сталкивается впервые.

Источник: Комсомольская правда

Жуть, конечно. В Каушанах, отец оставил сына в больнице 31 декабря и пришел за ним только 2 января.

12-летнего ребенка он привез на «скорой» в больницу с острой зубной болью. Мальчику оказали помощь на месте и рекомендовали обратиться к стоматологу. Но отец уехал домой, пообещав вернуться, и не появлялся двое суток.

Всё это время мальчик находился в стационаре под присмотром, его кормили и обеспечивали уход. Вернулся папаша за ним только 2 января — явно после обильного празднования.

Ребёнок из полной семьи, дома его ждали трое братьев и сестёр. О чем в это время думала мать — непонятно от слова совсем.

Медперсонал заявляет, что с подобным сталкивается впервые.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

В Молдове банки выдают странные леи: Сотенные купюры 2015 года, подписанные главой нацбанка Анкой Драгу, которая заняла этот пост лишь 8 лет спустя — разбирались, не фальшивки ли нам подсовывают.

Пользователи соцсетей задаются вопросом — фальшивые купюры или настоящие? (далее…).

Свиньи-людоеды, фура с оружием, смерть в салоне красоты и всесильный олигарх Плахотнюк в СИЗО: Топ криминальных событий, потрясших Молдову в 2025 году.

Вспоминаем самые жуткие преступления, на которые, увы, уходящий год был богат (далее…).

Дрон на шиферной крыше, новое старое правительство, контрабанда оружием, политзаключенные: Итоги года — политические события, изменившие жизнь в Молдове.

Главные события 2025-го, которые потрясли Молдову (далее…).