Жительница Красноярска распознала аферистов и сберегла почти два миллиона рублей

Позже аферист перезвонил и заявил, что теперь с ее счетов пытаются перевести сбережения в некий фонд поддержки. Якобы для проверки купюр на подлинность он убедил 66-летнюю женщину снять все деньги со счета — один миллион 870 тысяч рублей. Под предлогом покупки дома за городом пенсионерка получила их в банке. Во время видеозвонка с мошенником она включила демонстрацию экрана, показав сумму.