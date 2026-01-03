Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Красноярска распознала аферистов и сберегла почти два миллиона рублей

Пенсионерка из Красноярска не поддалась на уловки мошенников и сберегла деньги.

Источник: Комсомольская правда

Пожилая жительница Красноярска едва не лишилась сбережений, но в последний момент распознала уловки мошенников и сохранила деньги. Об этом случае рассказали 3 января в МВД по Красноярскому краю.

Женщине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что на нее пытаются оформить кредит, и для защиты от этого потребовал ее паспортные данные. Пенсионерка предоставила информацию.

Позже аферист перезвонил и заявил, что теперь с ее счетов пытаются перевести сбережения в некий фонд поддержки. Якобы для проверки купюр на подлинность он убедил 66-летнюю женщину снять все деньги со счета — один миллион 870 тысяч рублей. Под предлогом покупки дома за городом пенсионерка получила их в банке. Во время видеозвонка с мошенником она включила демонстрацию экрана, показав сумму.

Однако в процессе общения у женщины возникли подозрения. Она рассказала о происходящем дочери, которая подтвердила, что это обман. Благодаря бдительности передача денег преступникам не состоялась.

Было заведено уголовное дело о покушении на мошенничество. Эта статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.