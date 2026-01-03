Вандалы изрисовали фасад исторического Ямского рынка

— Повреждение объекта культурного наследия является уголовным преступлением. По статье 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия») вандалам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или штраф до трех миллионов рублей, — предупредили в ГАТИ.