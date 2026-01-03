Ричмонд
Вандалы изрисовали фасад исторического Ямского рынка

Записи с камер видеонаблюдения переданы в полицию.

Источник: ГАТИ

Неизвестные повредили фасад здания Ямского рынка — объекта культурного наследия федерального значения. Вандалов сняла камера видеонаблюдения, записи с которой уже переданы в правоохранительные органы.

— Повреждение объекта культурного наследия является уголовным преступлением. По статье 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия») вандалам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или штраф до трех миллионов рублей, — предупредили в ГАТИ.

Ямской рынок, расположенный на пересечении улиц Марата и Разъезжей, был построен в начале XIX века по проекту знаменитого архитектора Василия Стасова, автора Нарвских триумфальных ворот и Спасо-Преображенского собора. В советское время в здании располагался популярный среди ленинградцев Комиссионный магазин мебели и культтоваров № 42.