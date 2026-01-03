Сальдо рассказал подробности теракта ВСУ в Хорлах

«В первые минуты Нового года тут же был нанесен удар уже с боеприпасом, который, очевидно, был заряжен зажигательными смесями высокой температуры горения. Об этом говорит то, что более 19 тел было сожжено и около 80 процентов именно термального поражения, то есть от тел остались только фрагменты», — сказал он.