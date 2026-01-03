Ричмонд
Пограничники задержали около 1400 мужчин на границе Украины с Беларусью

Около 1,4 тысячи мужчины были пойманы на украинско-белорусской границе за год.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что погранохрана Украины за год задержала около 1400 мужчин у границы с Беларусью, пишет Sputnik Беларусь.

По словам представителя украинской государственной погранслужбы Андрея Демченко, больше всего попыток нелегального пересечения границы гражданами Украины сохраняется на границе со странами Европейского союза. Также в 2025-м около 1,4 тысячи украинцев пытались незаконно через границу попасть в Беларусь.

— На направлении границы с Беларусью есть попытки незаконного пересечения границы. И мы этих нарушителей задерживаем, — подчеркнул представитель погранохраны соседнего государства.