В лобовом столкновении в Пермском крае травмированы шестеро, один погиб

Смертельная авария произошла днём 2 января на трассе «Оса-Чернушка», сообщает Госавтоинспекция Пермского края.
Лобовое столкновение автомобилей произошло около 13: 30 в Бардымском округе.
«Со стороны Чернушки в направлении Осы двигался автомобиль “Фольксваген Поло” под управлением водителя 1977 года рождения. На 36 км автодороги он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем “Лада Гранта” под управлением водителя 1974 года рождения», — рассказал врио начальника Госавтоинспекции отдела МВД России «Бардымский» Алмаз Иткинов.
Один из пассажиров автомобиля «Фольксваген Поло» получил смертельные травмы и умер на месте ДТП. Оба водителя также травмированы в аварии. Пострадали и четверо пассажиров, в том числе несовершеннолетний ребёнок.
Всех пострадавших доставили в больницу. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства случившегося.