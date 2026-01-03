В лобовом столкновении в Пермском крае травмированы шестеро, один погиб

«Со стороны Чернушки в направлении Осы двигался автомобиль “Фольксваген Поло” под управлением водителя 1977 года рождения. На 36 км автодороги он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем “Лада Гранта” под управлением водителя 1974 года рождения», — рассказал врио начальника Госавтоинспекции отдела МВД России «Бардымский» Алмаз Иткинов.