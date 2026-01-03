Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом две фуры слетели с трассы из-за гололеда

В Новоаннинском районе Волгоградской области из-за ухудшения погодных условий две фуры слетели в кювет.

Источник: Новоаннинский сегодня / t.me

По сообщению очевидцев, дорожно-транспортное происшествие произошло в хуторе Красная Заря. Момент аварии зафиксировал видеорегистратор одного из автомобилистов.

Уточняется, что авария произошла из-за образовавшихся на дороге снежных накатах и гололедице. Также отмечается, что усложняет движение плохая видимость на трассе.

Местные водители предупреждают других автомобилистов об опасном участке и просят быть осторожными при движении в данном направлении.

Напомним, в ГУ МЧС России по Волгоградской области выпустили экстренное штормовое предупреждение. По данным специалистов, в течение двух дней на территории региона ожидается сильный ветер до 30 м/с, а также гололедица.