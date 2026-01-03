Ричмонд
Столкновение двух автомобилей в Самаре унесло жизнь 26-летней пассажирки

В результате ДТП на пересечении улиц Авроры и Партизанской погибла девушка.

Источник: ГУ МВД по Самарской области

В ночь на 3 января в Самаре произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Примерно в 2 часа ночи на пересечении улиц Авроры и Партизанской столкнулись два автомобиля.

По предварительной информации ГУ МВД по Самарской области, 34-летний водитель Hyundai Creta при повороте с улицы Партизанской на Аврору не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2112, который двигался по встречной полосе.

В результате удара 26-летняя пассажирка отечественного автомобиля получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте. За рулем ВАЗ-2112 находился 25-летний мужчина. На место происшествия оперативно выехали сотрудники ГИБДД и скорая помощь. В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются, проводятся необходимые процессуальные проверки.