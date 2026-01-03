Столкновение двух автомобилей в Самаре унесло жизнь 26-летней пассажирки

В результате удара 26-летняя пассажирка отечественного автомобиля получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте. За рулем ВАЗ-2112 находился 25-летний мужчина. На место происшествия оперативно выехали сотрудники ГИБДД и скорая помощь. В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются, проводятся необходимые процессуальные проверки.