Пятеро туристов едва не замерзли, возвращаясь с водопада Атыш

Туристы из Уфы заблудились и замерзли в лесу Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Архангельском районе Башкирии спасли пятерых туристов из Уфы. Накануне, 2 января, они пошли пешком из деревни Верхние Лемезы к водопаду Атыш. Вечером они должны были вернуться к автобусу, но не пришли. Водитель не смог до них дозвониться и вызвал спасателей.

Как сообщили в республиканском Госкомитете по ЧС, на снегоходах поисковая группа проехала по маршруту к водопаду и ночью нашла людей в лесу.

Как позже объяснил руководитель похода, на обратной дороге все так устали, что сбились с пути и сильно замерзли, еле двигались. Он сказал, что сами они к автобусу не вышли бы. Спасатели вывезли группу на снегоходах. К счастью, все обошлось, врачи никому не понадобились.

