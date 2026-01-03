Пятеро туристов едва не замерзли, возвращаясь с водопада Атыш

Как позже объяснил руководитель похода, на обратной дороге все так устали, что сбились с пути и сильно замерзли, еле двигались. Он сказал, что сами они к автобусу не вышли бы. Спасатели вывезли группу на снегоходах. К счастью, все обошлось, врачи никому не понадобились.