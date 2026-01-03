«Организаторам грозит лишение свободы». Озвучены первые версии пропажи белорусской туристки во время айс-флоатинга под Мурманском

В среднем от переохлаждения специальный костюм защищает на протяжении примерно четырех часов. Так как купание во время айс-флоатинга проходит в холодном водоеме в специальном гидрокостюме, то нужна сноровка и хорошая физическая форма, чтобы суметь уверенно двигаться в костюмах или плыть. Обычно туристы просто лежат на спине на воде из-за того, что им трудно перемещаться.