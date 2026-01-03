Ричмонд
В Челябинской области сотрудники ДПС и пожарные вынесли кошку из горящего дома

Спасательная операция с счастливым финалом развернулась в Сатке. Из охваченного огнём частного дома удалось спасти кошку. Животное нашли внутри во время тушения пожара и благополучно вынесли на свежий воздух. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области в субботу, 3 января.

Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

Сам инцидент случился 31 декабря около 22:30, в канун Нового года. Во время патрулирования инспекторы дорожно-патрульной службы Саткинского отдела Госавтоинспекции заметили яркую вспышку в жилом секторе и сразу направились к месту происшествия. На улице Кирпичной они обнаружили возгорание в частном доме и, не теряя времени, начали действовать: оценили обстановку и подготовили территорию для работы экстренных служб.

— Лейтенанты полиции В. А. Воронов и А. А. Костырин оказали практическую помощь пожарным в доступе к зданию, разбив окно, а также помогли в раскатывании пожарных рукавов и подключении к гидранту. Прибывшие следом их коллеги, лейтенанты полиции М. А. Гвоздев и Д. О. Кондратьев, обеспечили безопасную зону для работы спецтехники, убрав припаркованный в непосредственной близости от огня автомобиль, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Во время разведки помещений спасатели обнаружили, что в доме осталась кошка. Совместными усилиями пожарных и сотрудников полиции животное удалось найти и вынести из задымлённого помещения. Кошка не пострадала.

Благодаря оперативным и скоординированным действиям всех служб пожар был локализован в кратчайшие сроки. В момент возгорания хозяев в доме не было, пострадавших среди людей нет. Причины случившегося устанавливаются.