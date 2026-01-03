В Челябинской области сотрудники ДПС и пожарные вынесли кошку из горящего дома

— Лейтенанты полиции В. А. Воронов и А. А. Костырин оказали практическую помощь пожарным в доступе к зданию, разбив окно, а также помогли в раскатывании пожарных рукавов и подключении к гидранту. Прибывшие следом их коллеги, лейтенанты полиции М. А. Гвоздев и Д. О. Кондратьев, обеспечили безопасную зону для работы спецтехники, убрав припаркованный в непосредственной близости от огня автомобиль, — рассказали в пресс-службе ведомства.