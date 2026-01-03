В Анапе рухнула новогодняя елка из-за сильного ветра

Сегодня, 3 января, в Анапе разыгрался сильный ветер. Порывы разметали новогоднюю композицию на Театральной площади.
По информации МЦУ Анапы, ветер оборвал провода и частично оставил без электроэнергии Анапу, села Супсех и Сукко, поселок Витязево, станица Анапская, хутор Розы Люксембург.
В Анапе, так же, как и на всем Черноморском побережье, действует штормовое предупреждение по сильному ветру и ливню. Синоптики прогнозируют, что скорость порывов может достигнуть 29 м/с.
Ранее «Югополис» сообщал, что сильный ветер будет дуть и в Темрюкском районе. Есть угроза нарушения работы порта и морского транспорта.